برشلونة يصطدم بأشبيلية.. والريال يتحدى جيرونا بكأس إسبانيا

وكالات / سما /

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا، عن مواجهة نارية لبرشلونة "حامل اللقب" ضد إشبيلية، فيما يلعب ريال مدريد مع جيرونا "قاهر أتلتيكو".

ويصطدم برشلونة بوصيفه إشبيلية في الدور ربع النهائي، في نهائي مكرر لنسخة العام الماضي، فيما يلتقي ريال مدريد مع جيرونا، الذي فجّر كبرى المفاجآت في البطولة حتى الآن، بإقصاء أتلتيكو مدريد من ثمن النهائي.

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة بين خيتافي وفالنسيا، واكتملت بلقاء قوي يجمع إسبانيول وريال بيتيس.

ومن المقرر أن تقام لقاءات الذهاب يومي 23 و24 يناير الجاري، والعودة في يومي 30، و31 من الشهر نفسه.