  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يصطدم بأشبيلية.. والريال يتحدى جيرونا بكأس إسبانيا

السبت 19 يناير 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يصطدم بأشبيلية.. والريال يتحدى جيرونا بكأس إسبانيا



وكالات / سما /

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا، عن مواجهة نارية لبرشلونة "حامل اللقب" ضد إشبيلية، فيما يلعب ريال مدريد مع جيرونا "قاهر أتلتيكو".

ويصطدم برشلونة بوصيفه إشبيلية في الدور ربع النهائي، في نهائي مكرر لنسخة العام الماضي، فيما يلتقي ريال مدريد مع جيرونا، الذي فجّر كبرى المفاجآت في البطولة حتى الآن، بإقصاء أتلتيكو مدريد من ثمن النهائي.

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة بين خيتافي وفالنسيا، واكتملت بلقاء قوي يجمع إسبانيول وريال بيتيس.

ومن المقرر أن تقام لقاءات الذهاب يومي 23 و24 يناير الجاري، والعودة في يومي 30، و31 من الشهر نفسه.

#كأس إسبانيا

أخبار ذات صلة

برشلونة يصطدم بأرسنال والريال بروما في دورالـ16 لدوري الابطال

برشلونة يعتلي الصدارة والريال يلاحقه

ابطال اوروبا : برشلونة في مواجهة سان جيرمان والريال ضد نابولي

برشلونة يصطدم بمانشستر سيتي وأرسنال مع بايرن ميونيخ

فيديو.. برشلونة يكرم ضيفه جيرونا بسداسية في الليغا

فيديو: فوز عريض لريال مدريد بكأس ملك إسبانيا

الأكثر قراءة اليوم

الطالبة الفلسطينية "آية مصاروة".. تعرضت للاغتصاب قبل القتل في استراليا

واشنطن تقرر قطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين

وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني

لبيد لسكان الشجاعية: نجحتم في ردع الحكومة الإسرائيلية

رجل يحقن نفسه بسائله المنوي لما يزيد عن عام.. فما السبب؟!

اصابة 43 مواطنا برصاص الاحتلال على حدود غزة

البرازيل: نقل السفارة إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم

الأخبار الرئيسية

اسرى لدى القسام

مصادر في حماس تؤكد : اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات

الرئيس عباس

كاتب إسرائيلي: الرئيس عباس يكسر قواعد اللعبة مع حماس

الصحة تحذر من توقف الخدمة في 5 مستشفيات بغزة و الساعات المقبلة حاسمة

نتنياهو

المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يقرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد نتنياهو

ترجيحات إسرائيلية بنقل الأموال القطرية لموظفي حماس الأسبوع المقبل