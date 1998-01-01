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الاحتلال يجبر عائلة "صفوري" على هدم منزلها بالخليل

السبت 19 يناير 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

تعتزم عائلة صفوري في قرية طرعان شمال الجليل هدم بيتها بنفسها، وذلك في إجراء يحدث لأول مرة في القرية، بعد أن فشلت كل الجهود في الحفاظ على المبنى قائمة.

وقال مصادر محلية إنّ العائلة سئمت ملاحقة السلطات الإسرائيليّة وأذرعها الأمنيّة لها ومطالبتها بهدم المنزل، والتهديد بالاستعانة بسلطات الهدم متمثلة بدائرة التنظيم والبناء من أجل تنفيذ هدم المنزل الذي تعيش فيه امرأة وأبناؤها الأربعة.

وكانت عائلة صفوري قد استسلمت لهذه الضغوطات والإنذارات والتحذيرات الملاحقات من قبل الشرطة الإسرائيليّة وأجهزتها وسلطة التنظيم وجرافاتها، التي، قبل أن تسعى لتطبق القانون، تستغلُ قوة القانون لضرب العرب في كل زمان ومكان للنيل من عزيمتهم وإرادتهم.

#الاحتلال

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