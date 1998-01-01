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الاحتلال يشن حملة اقتحامات بالضفة

السبت 19 يناير 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اقتحامات بالضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الغربي في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم، وأطلقت طائرة تصوير في بلدة الخضر جنوب المدينة.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت القوات بلدة بيت كاحل شمال غرب المدينة، وأطلقت قنابل صوت وداهمت عدة أحياء في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة يطا جنوب الخليل، وداهمت منطقة "مثلث المزرعة"، إلى جانب عدد من المنازل تعود لعائلة النجار، واعتقلت القوات شاباً من منزله في منطقة وادي الزيتون بمدينة يطا.

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