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الحمدلله يقرر تشكيل لجنة تحقيق في تصريحات الأعرج

السبت 19 يناير 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحمدلله يقرر تشكيل لجنة تحقيق في تصريحات الأعرج



رام الله / سما /

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.

وأضاف المحمود أن  جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير  خدماتها  في المحافظة.

وأكدت الحكومة أن العمال جزء أساسي من نسيج مجتمعنا ونضالنا الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة.

#الحمدلله

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