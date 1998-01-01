الخارجية الفلسطينية تندد بهجوم الاحتلال الإعلامي على ماليزيا

رام الله / سما /

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجمعة، الهجوم الإعلامي الإسرائيلي ضد ماليزيا، على خلفية إعلانها بعدم استضافة أي فعالية مستقبلية تشمل "إسرائيل" أو ممثلين عنها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي "الهجوم الإسرائيلي اعتداء سافرا على ماليزيا، وتدخلا في شؤونها الداخلية وقراراتها السيادية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "تقف إلى جانب ماليزيا في وجه هذا الاعتداء الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل كقوة احتلال غارقة في انتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".

يأتي الاستنكار الفلسطيني، بعد اتهام وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بمعاداة السامية، بعد قرراه بعدم استضافة أي فعاليات في المستقبل تشمل "إسرائيل" أو ممثلين عنها، وتأكيد بلاده أن القضية الفلسطينية ليست دينية فحسب، وإنما قضية حقوق إنسان أيضا.

وكان مهاتير محمد قال إن "بلاده لن تسمح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة في بطولة رياضية عالمية تستضيفها ماليزيا"، وهي بطولة العالم للسباحة البارالمبية 2019، في الفترة من 29 تموز/ يوليو وحتى 4 آب/ أغسطس المقبلين".