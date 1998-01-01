  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية الفلسطينية تندد بهجوم الاحتلال الإعلامي على ماليزيا

السبت 19 يناير 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجمعة، الهجوم الإعلامي الإسرائيلي ضد ماليزيا، على خلفية إعلانها بعدم استضافة أي فعالية مستقبلية تشمل "إسرائيل" أو ممثلين عنها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي "الهجوم الإسرائيلي اعتداء سافرا على ماليزيا، وتدخلا في شؤونها الداخلية وقراراتها السيادية"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "تقف إلى جانب ماليزيا في وجه هذا الاعتداء الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل كقوة احتلال غارقة في انتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".

يأتي الاستنكار الفلسطيني، بعد اتهام وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بمعاداة السامية، بعد قرراه بعدم استضافة أي فعاليات في المستقبل تشمل "إسرائيل" أو ممثلين عنها، وتأكيد بلاده أن القضية الفلسطينية ليست دينية فحسب، وإنما قضية حقوق إنسان أيضا.

وكان مهاتير محمد قال إن "بلاده لن تسمح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة في بطولة رياضية عالمية تستضيفها ماليزيا"، وهي بطولة العالم للسباحة البارالمبية 2019، في الفترة من 29 تموز/ يوليو وحتى 4 آب/ أغسطس المقبلين".

#وزارة الخارجية

أخبار ذات صلة

"فتح" تندد بالسلوك القطري التركي تجاه السلطة الفلسطينية

وزير الخارجية الامريكي

وزير الخارجية الامريكي : السلطة الفلسطينية توقف مخصصات عائلات شهداء واسرى

هدم -ارشيفية

وزير الخارجية الهولندي: سنواصل دعم المشاريع في الاراضي الفلسطينية حتى بدون موافقة إسرائيل

مصرع رجل أعمال من خان يونس بظروف غامضة في ماليزيا

سيف الدين عبد الله

ماليزيا: لن تتراجع عن فرض حظر على دخول الرياضيين الإسرائيليين الي بلادنا

الجامعة العربية تندد بقرار واشنطن قطع المساعدات عن الأونروا

الأكثر قراءة اليوم

الطالبة الفلسطينية "آية مصاروة".. تعرضت للاغتصاب قبل القتل في استراليا

واشنطن تقرر قطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين

وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني

لبيد لسكان الشجاعية: نجحتم في ردع الحكومة الإسرائيلية

واللا العبري : هذا هو الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد "كوخافي"

رجل يحقن نفسه بسائله المنوي لما يزيد عن عام.. فما السبب؟!

البرازيل: نقل السفارة إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

كاتب إسرائيلي: الرئيس عباس يكسر قواعد اللعبة مع حماس

الصحة تحذر من توقف الخدمة في 5 مستشفيات بغزة و الساعات المقبلة حاسمة

نتنياهو

المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يقرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد نتنياهو

ترجيحات إسرائيلية بنقل الأموال القطرية لموظفي حماس الأسبوع المقبل

497670M

اصابة 43 مواطنا برصاص الاحتلال على حدود غزة