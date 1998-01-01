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إصابة 4 مقدسيين في مواجهات مع الاحتلال

السبت 19 يناير 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أصيب أربعة مقدسيين، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شارع العين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان بأن مجموعة من المستوطنين شتموا شبان وفتية كانوا يجلسون في شارع العين بالبلدة، وحصلت مشادات كلامية بينهم، تبعها اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة وأطلقوا قنابل صوتية وأعيرة مطاطية، مستهدفة الشبان المتواجدين هناك.

وأضاف المركز أن أربعة شبان أصيبوا بشظايا القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية.

في السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال طفلا مقدسيا واعتدت عليه بالضرب على وجهه كما وجهت له الكلمات النابية والشتائم قبل أن تُخلي سبيله.

#إصابة

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