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الصحة تحذر من توقف الخدمة في 5 مستشفيات بغزة و الساعات المقبلة حاسمة

السبت 19 يناير 2019 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تحذر من توقف الخدمة في 5 مستشفيات بغزة و الساعات المقبلة حاسمة



غزة / سما /

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف عمل المستشفيات الذي سيضع مئات المرضى امام مصير مجهول، حال توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات جراء ازمة الوقود الحادة.

و قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الجمعة، إن الساعات القادمة ستكون حاسمة بشأن توقف خدمات عدة مستشفيات في القطاع بعد أن توقفت في مستشفى بيت حانون.

وأوضح القدرة في تصريح صحافي مقتضب، أن مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي التخصصي للأطفال والعيون والطب النفسي وأبو يوسف النجار باتت مهددة بالتوقف عن العمل التام جراء أزمة الوقود الحادة التي تطال كافة المرافق.

وأشار إلى أن ذلك سيضع مئات المرضى أمام مصير مجهول بعد توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات جراء أزمة الوقود الحادة، مطالبا كافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية بالعمل الفوري لإنقاذ أرواح المرضى في قطاع غزة قبل وقوع الكارثة.

وبحسب الوزارة، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8-12ساعة يوميًا.

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