المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يقرر تقديم لائحة اتهام بالرشوة ضد نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قرر أفيحاي ماندلبليت المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، قرر تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الملف المعروف اعلاميا باسم (4000) والمتعلق بقضية (بيزك- واللا).

ونقلت القناة السابعة العبرية عن مصدر رفيع في مكتب ماندلبليت، إن لائحة الاتهام ستتضمن اتهاما ضد نتنياهو بتلقي الرشوة، مشيرا إلى أن ماندلبليت قرر الأخذ بتوصيات المدعية الاقتصادية ليئات بن آري المشرفة العامة في ملفات الفساد الخاصة بنتنياهو في توجيه لائحة اتهام ضده.

ورجح المصدر أن يتم استدعاء نتنياهو لجلسة استماع بحلول منتصف الشهر المقبل وإبلاغه بالقرار بشأن توجيه لائحة اتهام ضده في الملف (4000).

وعقد مندلبليت، الخميس، اجتماعًا مع طاقم محامي نتنياهو لدرس طلبهم بتأجيل قراره بخصوص تقديم نتنياهو للمحاكمة من عدمها لما بعد الانتخابات المقرّرة في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، وهو ما ردّ عليه مكتب مندلبليت بالقول إنه "غير وارد".

والأسبوع الماضي، أصدر مندلبليت أمرًا للشرطة الإسرائيليّة، بفتح سلسلة جديدة من التحقيقات القضيّة.

واستدعت أجهزة التحقيق مجموعة من الشهود، بعضهم يمثل للشهادة في إطار التحقيقات بالقضية لأول مرة، فيما تضم المجموعة مسؤولين في هيئة تحرير موقع "واللا"، بالإضافة إلى موظفين آخرين.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على مجريات التحقيق، تقديراتهم بأن استئناف التحقيق لن يؤدي إلى تغييرات دراماتيكية.

والاشتباه الأساسي في القضيّة هو أن نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات (2014-2017) امتيازات بمئات ملايين الشواقل لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، في مقابل تغطية داعمة لنتنياهو ولعائلته وضدّ خصومه السياسييّن، في موقع "واللا"، ثاني أكبر المواقع الإسرائيليّة الإخباريّة، والذي يملكه ألوفيتش.