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مصرع شاب من غزة غرقاً قبالة السواحل اليونانية

الجمعة 18 يناير 2019 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب من غزة غرقاً قبالة السواحل اليونانية



غزة /وكالات/

لقي شاب فلسطيني من قطاع غزة اليوم الجمعة مصرعه غرقاً قبالة السواحل اليونانية .

وأكدت صفحة (مجموعة الانقاذ الموحد للأغاثة الانسانية)، عبر موقع (فيسبوك)، أن الشاب الفلسطيني، حسام أبو سيدو، قد توفي، وتم انتشال جثته اليوم من لبحر من قبل غواصين وتم نقله الى مشفى في جزيرة ليروس.

وأضافت المجموعة الانقاذية، أن الحادثة وقعت صباح اليوم، إثر ارتطام القارب الذي كان يتواجد به الشاب أبو سيدو، وعدد آخر من المهاجرين الفلسطينيين، بصخور ما أدى لوقوع إصابات كثيرة في المكان.

وأوضحت المجموعة، أنه تم ابلاغ الخفر اليوناني بالحادثة، وتم إرسال طائرة وقوارب انقاذ وغواصين للبحث عن المفقود وفي الصباح تم ارسال للمهاجرين التمر والماء والبطانيات وفي الساعة 2:30 بتوقيت تركيا تم نقلهم الى ليروس.

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