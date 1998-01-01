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الخضري: قطع المساعدات الأمريكية عن شعبنا توسيع لدائرة الحصار

الجمعة 18 يناير 2019 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: قطع المساعدات الأمريكية عن شعبنا توسيع لدائرة الحصار



غزة / سما/

أشار جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الجمعة، إلى أن القرار الأمريكي بإلغاء المساعدات يشمل الضفة الغربية والقدس وغزة وهذه إشارة لمرحلة جديدة يتوسع فيها الحصار وتحتاج شراكة فلسطينية ووحدة موقف لمواجهة هذا الواقع الخطير.

و قال الخضري في بيان صحفي ، إن الإلغاء التام للمساعدات الأمريكية التي كانت تقدم سابقاً للشعب الفلسطيني يعدّ توسيع لدائرة الحصار وبداية مرحلة جديدة منه.

وأضاف أن المشروعات الأمريكية التي تم إلغائها بقيمة 600 مليون دولار لدعم موازنة أونروا والموازنة العامة ومشاريع USAID ، ولفت الى أن هذا مساس بكثير من قطاعات شعبنا الفلسطيني خاصة الاقتصادية والإنسانية وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة ويزيد المعاناة المتفاقمة أصلا.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على حق الشعب الفلسطيني الثابت في العيش بحرية وأمن وأمان في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا حق لشعبنا وليس منة من أحد.

#المساعدات الامريكية #الشعب الفلسطيني #حصار غزة

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