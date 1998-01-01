"نتنياهو" يدعو رئيسة الحكومة الرومانية لنقل سفارة بلادها للقدس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، دعا نظيرته الرومانية فيوريكا دانسيلا، إلى العمل على نقل سفارة بلادها وسفارات أخرى للقدس.

وبحسب موقع "مكان العبري"، جاء خلال لقاء جمع بينهم في العاصمة اليوم ناشد "نتنياهو" نظيرته الرومانية بالعمل على التصدي لقرارات الاتحاد الأوربي المعادية لإسرائيل.

واوضح الموقع ، أن الحديث بين الجانبين تناول أيضا تعزيز التعاون بين الدولتين في مجالات مختلفة، إلى جانب التصرف العدواني لإيران في المنطقة ومحاولاتها التموضع عسكريا في سوريا.