حكومة الوفاق تحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال في القدس

رام الله / سما /

حذّرت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة وعلى المسجد الأقصى المبارك.

وحمل يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، حكومة الاحتلال المسؤولية عن المحاولات والاوهام المحمومة للمساس بالوضع الحقيقي والوضع التاريخي والقانوني للمسجد الاقصى، والتي كان آخرها نصب آلات بناء وترميم كالاعمدة الخشبية والمعدنية المعروفة بــ(السقايل) في الواجهة الغربية للمسجد الاقصى، إضافة لمواصلة اعمال الحفريات تحت أساسات المسجد.

وأوضح المحمود أن تلك الحفريات نتاج الحقبة الاستعمارية المقبورة، وهي تحقيق للرؤى الاستشراقية الاستعلائية الظالمة التي استهدفت بلادنا ومقدساتنا وحاولت تغيير وتشويه التاريخ الحقيقي واختلاق تاريخ مزيف يخدم الاستعمار والاحتلال.

وأكد على أن التاريخ الحقيقي وكافة القوانين والشرائع الدولية تبين بأن المسجد الاقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونماً والمحاطة بالأسوار، وأن كل ما يتصل بالأسوار من الخارج أيضاً يشكل كامل المسجد المبارك، الذي يقع في البلدة القديمة من مدينة القدس العربية المحتلة، وبالتالي فإن كل ما يقدم عليه الاحتلال في كامل مدينة القدس هو باطل ويعتبر عدواناً على شعبنا وعلى امتنا العربية وعلى عقيدتنا الاسلامية والمسيحية.

وبين المحمود، أن 138 دولة تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية على كامل حدود الرابع من حزيران 1967.

وطالبت حكومة الوفاق، بتدخل عالمي عاجل وتحرك عربي إسلامي فاعل، لتطبيق القوانين والشرائع الدولية ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية.