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تعديل ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد المقبلين

الجمعة 18 يناير 2019 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعديل ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد المقبلين



اريحا / سما /

أعلنت الشرطة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة ليومي السبت والأحد القادمين.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيانها، إن المعبر سيعمل يوم غد السبت كالمعتاد من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا في كلا الاتجاهين، بينما يستمر دخول المعتمرين لأرض الوطن حتى ساعات المساء.

وأضافت: أما يوم بعد غد الأحد، فيعمل المعبر من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى التاسعة والنصف مساءً أمام حركة المغادرين، بينما يستمر العمل في قسم الدخول لإدخال المواطنين والمعتمرين القادمين لأرض الوطن لـــ24 ساعة متواصلة.

#معبر الكرامة #اريحا #ساعات العمل

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