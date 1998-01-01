الخليل: مصرع مواطن واصابة 13 في حادث سير

الخليل /سما/

لقي مواطن يبلغ من عمره 32 عام مصرعه وأصيب 13 آخرون وصفت جراحهم ما بين متوسطة وطفيفة ، مساء اليوم الجمعة، في حادث سير وقع على الطريق الالتفافي شمال الخليل.

وقال محمد سامي الجعبري نائب رئيس الطوارئ والإسعاف في جمعية الهلال الاحمر بالخليل ، إن سيارات الاسعاف عملت على نقل المصابين من الحادث الى المستشفى الاهلي ومستشفى الميزان التخصصي لتلقي العلاج.

و أوضح لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة ، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبة خاصة بحافلة على الشارع الالتفافي شمال مدينة حلحول شمال الخليل، الامر الذي تسبب بوفاة مواطن واصابة آخرين بجروح مختلفة نقلوا على اثرها الى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وبين المتحدث باسم الشرطة، بأن شرطة المرور باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتم ابلاغ النيابة العامة.