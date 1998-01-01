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بيت لحم: الشرطة تؤمن و تشارك بإستقبال بطريرك طائفة الارمن

الجمعة 18 يناير 2019 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: الشرطة تؤمن و تشارك بإستقبال بطريرك طائفة الارمن



بيت لحم /سما/

أمنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة،  مراسم استقبال نورهان مانوجيان بطريرك طائفة الأرمن البطريرك ، وسار الموكب من مدينة القدس عبر حاجز بيت لحم الشمالي ، كما قدمت بطاقات التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفقا لتقويم الكنيسة الأرمنية والذي يصادف الثامن عشر من شهر يناير من كل عام .

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيانها،  إن حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم شارك ظهر اليوم في استقبال جرى بساحة مهد السيد المسيح في بيت لحم للبطريرك نورهان مانوجيان الذي وصل إلى كنيسة المهد قادما من القدس.

كما شارك أيضا في الموكب كل من المحافظ كامل حميد محافظ بيت لحم والعقيد جمال عودة نائب قائد المنطقة والوزير زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون الدينية وانطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم وعدد من قادة الأجهزة الأمنية وممثلين عن المؤسسات الأمنية والأهلية والشعبية ورجال الدين وحشد من المواطنين .

وأكد البيان انه وبناء على توجيهات قيادة الشرطة قدم عدد من الضباط في المحافظة بطاقات التهنئة باسم المديرية العامة للشرطة للبطريرك ولأبناء الطائفة الارمنية الذين توافدوا من مختلف المناطق ودولة ارمينا.

وأوضحت ادراة العلاقات العامة والإعلام ، أن شرطة محافظة بيت لحم استنفرت قوتها بالكامل وشرعت منذ ساعات الصباح بتطبيق الخطة الخاصة التي أعدتها تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة بتأمين الاحتفالية وانتشرت في الطرقات والمفارق المؤدية إلى ساحة وكنيسة المهد حيث رافقت دوريات الشرطة موكب البطريرك وقامت بتسهيل حركة الفرق الكشفية .

#طريرك طائفة الارمن #الشرطة #بيت لحم

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