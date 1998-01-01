بحرية الاحتلال تعثر على فرنسي مصاب على متن قارب بالقرب من غزة

القدس المحتلة / سما /

عثرت قوات البحرية الاسرائيلية خلال الليلة الماضية على قارب في المجال البحري جنوب قطاع غزة، وعلى متنه مواطن فرنسي مصاب

واعلن جيش الإحتلال ي بيان انه وفقا للتحقيقات الأولية المتوفرة لدية فان قارب المواطن الفرنسي انجرف في عاصفة وانه تائه في عرض البحر منذ عدة أسابيع بسبب خلل في أنظمة قيادة القارب الذي استقله، والذي لم تكن فيه راديو وأنظمة لتوجيه القيادة.



الجيش الإسرائيلي قال في بيانه انه أنقذ المواطن الفرنسي دون ذكر مزيد من التفاصيل حوله، وقال انه قام بنقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى

وكانت ايضا الرياح العاتية والاجواء العاصفة جرفت امس سفينة مصرية على متنها ستة صيادين الى شواطئ قطاع غزة حيث تم انقاذهم واعادتهم الى مصر.