"الخارجية" تدين الهجوم الإسرائيلي على ماليزيا وتؤكد وقوفها لجانب ماليزيا

رام الله / سما /

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، الهجوم الإسرائيلي غير المبرر، والاتهامات الملفقة ضد مملكة ماليزيا ورئيس وزرائها مهاتير محمد.

واعتبرت الخارجية في بيانها، الهجوم الإسرائيلي بمثابة اعتداء سافرا على مملكة ماليزيا الصديقة، وتدخلا في شؤونها الداخلية وقراراتها السيادية.

وأشادت وزارة الخارجية، بمواقف ماليزيا الشجاعة والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني في المحافل كافة.

وقالت "إننا إذ تفتخر بالعلاقات التاريخية الأخوية التي تربط بلدينا قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدة وقوف دولة فلسطين إلى جانب ماليزيا في وجه هذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، خاصة وأن إسرائيل كقوة احتلال، غارقة في انتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي دولة احتلال وفصل عنصري بامتياز".