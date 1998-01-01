  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرازيل: نقل السفارة إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم

الجمعة 18 يناير 2019 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل: نقل السفارة إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم



القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياز، الجمعة، إن قرار الرئيس جايير بولسونارو، نقل سفارة البلاد إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم الحلال إلى البلدان الإسلامية.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول التداعيات المحتملة للقرار على العلاقات التجارية مع الدول العربية إذا تم نقل السفارة إلى القدس.

وأضافت الوزيرة، في تصريح صحفي، أن "القطاع الزراعي، الذي أُمثله، قلق بطبيعة الحال.. وقد يتأثر بهذا القرار".

وتابعت دياز، قائلة إن "البرازيل لا يمكنها أن تخسر الأسواق التي لديها، ونحن بحاجة لفتح أسواق جديدة".

أخبار ذات صلة

ترامب وعباس - ارشيف

ترامب خطط للإعلان عن نقل السفارة إلى القدس في يومه الأول ولكنه تخوف من العواقب

الجبير

هل يقف "الجبير" رسمياً وراء تأجيل ترامب نقل السفارة الأمريكية الى القدس؟

﻿النظام السوري كسر شيفرة بث مونديال البرازيل

طعن مرشح برازيلي

فيديو: طعن مرشح رئاسي أمام الآلاف والكاميرات في البرازيل!!

مرشح

اللبناني الأصل فرناندو حداد قد يخلف لبنانيا في رئاسة البرازيل

السفارة الاسرائيلية -الاردن

إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في الأردن

الأكثر قراءة اليوم

صور : داخلية غزة تسلم ستة صيادين مصريين قذفت الرياح قاربهم لغزة

مصدر في قيادة مسيرات العودة ل"سما": خطوات لتفويت الفرصة على الاحتلال الجمعة

غدا: اسرائيل تحدد مصير المنحة القطرية وقلق دولي من تأخير تحويلها لغزة

موقع عبري: الجيش الاسرائيلي يحذر جنوده من الظهور على حدود غزة

الخارجية الروسية تحذر و تطالب رعاياها بعدم السفر إلى قطاع غزة

وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني

أيلاند يحذر من حرب ثالثة مع لبنان ويؤكد ستلحق اضرار لا مثيل لها باسرائيل

الأخبار الرئيسية

497670M

اصابة 11 مواطنا بينهم صحفيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

واشنطن تقرر قطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين

حدود غزة - ارشيف

واللا العبري : هذا هو الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد "كوخافي"

هدار غولدن

قناة عبرية تكشف: حماس اختطفت "جولدن" عن طريق اسعاف و "مازال على قيد الحياة"

497646M

الاحتلال يفجر منزل عائلة الاسير جبارين في يطا جنوب الخليل