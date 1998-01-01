قلقيلية: إصابة شابين واعتقال طفل في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب شابان بالرصاص المطاطي، واعتقل طفل ، اليوم الجمعة، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية اسبوعية مناضهة للاستيطان بقرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، والتي خرجت دعما للقيادة في جهودها السياسية في المحافل الدولية.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في القرية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني أحدهما في الصدر والآخر في القدم، نقلا على إثرها إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج.

وأوضح منسق المقاومة الشعبية على أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن نصفت شتيوي، بعد إطلاق الرصاص الحي على أبوابه الخارجية وجدرانه الداخلية، وحطمت محتوياته، واعتدت على النساء والأطفال، واعتقلت الطفل طارق حكمت شتيوي "14 عاما".