  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 5 شبان في تقوع

الجمعة 18 يناير 2019 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 5 شبان في تقوع



بيت لحم /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الجمعة، خمسة شبان و أصابت عددا من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في قرية تقوع، جنوب شرق محافظة بيت لحم.

ووفقا للوكالة الرسمية، قال تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع، إن مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأوضح أبو مفرح أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان خلال المواجهات، عرف منهم، حلمي محمد العمور، وأيوب سمير العمور، وأنور راتب العمور، وأحمد جمال العمور.

#بيت لحم #اعتقالات #قوات الاحتلال #اصابات

أخبار ذات صلة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

جيش الاحتلال يعتقل 8 شبان ويصادر اسلحة في الضفة الغربية

اصابة 3 شبان خلال اقتحام جيش الاحتلال وسط رام الله

بالاسماء .. الاحتلال يهدد أربعة شبان من غزة بالاغتيال

تسلل

صور..شبان يستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خانيونس

1

صور: شبان يحرقون برج اتصالات تابع لجيش الاحتلال شرق رفح

جيش الاحتلال يصادر ويغلق 5 ورش ويعتقل 6 شبان بالضفة المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

صور : داخلية غزة تسلم ستة صيادين مصريين قذفت الرياح قاربهم لغزة

مصدر في قيادة مسيرات العودة ل"سما": خطوات لتفويت الفرصة على الاحتلال الجمعة

غدا: اسرائيل تحدد مصير المنحة القطرية وقلق دولي من تأخير تحويلها لغزة

موقع عبري: الجيش الاسرائيلي يحذر جنوده من الظهور على حدود غزة

الخارجية الروسية تحذر و تطالب رعاياها بعدم السفر إلى قطاع غزة

وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني

أيلاند يحذر من حرب ثالثة مع لبنان ويؤكد ستلحق اضرار لا مثيل لها باسرائيل

الأخبار الرئيسية

497670M

اصابة 11 مواطنا بينهم صحفيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

واشنطن تقرر قطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين

حدود غزة - ارشيف

واللا العبري : هذا هو الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد "كوخافي"

هدار غولدن

قناة عبرية تكشف: حماس اختطفت "جولدن" عن طريق اسعاف و "مازال على قيد الحياة"

497646M

الاحتلال يفجر منزل عائلة الاسير جبارين في يطا جنوب الخليل