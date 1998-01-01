الاحتلال يعتقل 5 شبان في تقوع

بيت لحم /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الجمعة، خمسة شبان و أصابت عددا من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في قرية تقوع، جنوب شرق محافظة بيت لحم.

ووفقا للوكالة الرسمية، قال تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع، إن مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأوضح أبو مفرح أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان خلال المواجهات، عرف منهم، حلمي محمد العمور، وأيوب سمير العمور، وأنور راتب العمور، وأحمد جمال العمور.