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الخارجية الاردنية تستنكر نصب "إسرائيل" أعمدة وهياكل قرب حائط البراق

الجمعة 18 يناير 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الاردنية تستنكر نصب "إسرائيل" أعمدة وهياكل قرب حائط البراق



عمان /سما/

استنكرت وزارة الخارجية الأردنيّة، اليوم الجمعة، قيام اسرائيل بنصب أعمدة خشبية وهياكل معدنية قرب حائط البراق غربيّ المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأكد سفيان القضاة المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، في بيان نشرته وكالة "بترا" الرسميّة، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي "السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص" في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن.

وتابع: أن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونمًا، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وطالب بإعادة الحجر الذي سقط من حائط البراق في الثالث والعشرين من شهر تموز الماضي لإدارة أوقاف القدس.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ، على أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على "إسرائيل" للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

 وحمّلت الخارجية إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وروّاده من المصلين، وطالب بوقف الاجراءات الإسرائيلية فورًا.

#الاردن #الخارجية الاردنية #حائط البراق #القدس

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