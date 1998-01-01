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الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة بعنوان "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر"

الجمعة 18 يناير 2019 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة بعنوان "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر"



غزة / سما/

حذرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة،  الاحتلال من مواصلة المراوغة في رفع الحصار عن شعبنا في القطاع والمماطلة في  تنفيذ التفاهمات التي رعتها مصر الشقيقة.

ودعت الهيئة، مصر والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لرفع الحصار وانهاء الاحتلال وأن استمرار الاحتلال في سياسة التسويف والابتزاز يعني  صب الزيت على النار، ويفتح الباب واسعا أمام تصعيد جديد، ولن نتردد في التصدي  له ومستعدون للوقوف في وجه  الاحتلال و سياساته ومراوغته.

و أكدت ، أن الحشد الجماهيري في الجمعة الـ 43 لمسيرة العودة وكسر الحصار، يؤكد على استمرارية المسيرة وتمسك الجماهير بمسيرات العودة كخيار وإداة كفاحية حتى تحقيق أهدافها، وأنه لا تراجع عنها، ولا عن طابعها الجماهيري والشعبي.

وجددت الهيئة تأكيدها على أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان للشعب الفلسطيني وطريق الانتصار الأكيد على الاحتلال وجرائمه وكل المشاريع التصفوية وعلى رأسها صفقة القرن، ما يتطلب تهيئة المناخات الإيجابية واستئناف جهود المصالحة، فلا بديل عن الوحدة إلا الوحدة وتحقيق الشراكة واعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

كما طالبت الهيئة ، مصر بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، معبرة عن شكرها وتقديرها للجهود المصرية المتواصلة للتخفيف من معاناة شعبنا في القطاع.

وثمنت جهود وزارة الداخلية وجهاز البحرية في قطاع غزة على وجه الخصوص لجهودهم العظيمة في إنقاذ الصيادين المصريين الأشقاء، مما يرسخ العلاقة الأخوية العميقة بين الشعبين الشقيقين الذي تربطهما علاقات تاريخية ثابتة لا تتراجع.

و قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اعتبار الجمعة القادمة تحت عنوان (جريمة الحصار مؤامرة لن تمر) ودعت جماهير شعبنا للاحتشاد الكبير، والمشاركة الواسعة فيها، لتوجيه رسائل قوية بأننا لا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الحصار الظالم، أو أن نقبل بسياسة تجويع شعبنا.

#مسيرات العودة #جريمة الحصار مؤامرة لن تمر #حدود غزة

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