الطالبة الفلسطينية "اآية مصاروة".. تعرضت للاغتصاب قبل القتل في استراليا

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة أستراليا اليوم شابا عشرينيا بشبهة الضلوع في جريمة اغتصاب وقتل الطالبة الجامعية الفلسطينية آية مصاروة في ملبورن قبل يومين.



ولم يفصَح عن هوية المعتقل. وتم اعتقاله في غرينسبورو احدى ضواحي ملبورن قرب محطة القطار التي تعرضت فيها المغدورة للاعتداء.



وذكر موقع "مكان" الاسرائيلي ان مصاروة كانت تتحدث مع شقيقتها بالهاتف عندما اعتدى عليها القاتل وان الشقيقة استدعت الشرطة بعد ان انقطع الاتصال بينهما.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في حديث مع صحفيين ان اية مصاروة تعرضت لاعتداء جنسي ثم قتلت وتم إخفاء جثتها قرب محطة القطارات. واعرب موريسون عن صدمته من جريمة القتل الوحشية وأضاف انه يقدم التعازي لعائلة المرحومة.



آية مصاروة من فلسطينيي 48 تحمل الجنسية الإسرائيلية تبلغ من العمر 21 عاما وكانت تدرس اللغتين الصينية والإنجليزية في إحدى جامعات شنغهاي وكانت في الفترة الأخيرة في برنامج للدراسة بجامعة لاتروب.



و تحدث والد الطالبة آية سعيد مصاروة، أمس، أمام وسائل الإعلام الأسترالية عن ابنته ضحية جريمة القتل بصورة مؤلمة للغاية، لم يتوقف عن البكاء، ولم يستوعب أنه فقد ابنته في جريمة قتل بشعة، حين كانت تعيش في بلاد الغربة من أجل دراستها الجامعية.

قال الوالد الثاكل: "لم أتوقع في يوم من الأيام أن آتي لأرى جثة ابنتي بدلا من أن أسمع صوتها مثل كل يوم. هذه فاجعة كبيرة هزت مضاجعنا..." وأجهش بالبكاء.

وفي باقة الغربية، ينتظر الأهل انتهاء مجريات التحقيقات ونقل جثمان الطالبة آية مصاروة ليوارى الثرى في مسقط رأسها باقة الغربية.



وقال النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين: "يوم أمس رئيس حكومة أستراليا أعرب عن استنكاره وغضبه من جريمة مقتل الشابة آية مصاروة وبعثت تعازيه الحارة للعائلة، كما أنني تحدثت مع ممثلي السفارة الأسترالية في تل أبيب وكان تأكيد منهم بأن هنالك تحقيقات مكثفة للكشف عن المجرم".

وأضاف أنه "لا يعقل أنه حتى الآن لم نر أي رد رسمي من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ولا حتى أي وزير، فلو كانت الضحية غير عربية لشاهدنا تنافسا فيما بينهم من سيتحدث أولا، هذا أمر مخجل وفيه استهتار ويمس بالعائلة".