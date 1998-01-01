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اصابة 6 مواطنين بينهم صحفي برصاص الاحتلال على حدود غزة

الجمعة 18 يناير 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 6 مواطنين بينهم صحفي برصاص الاحتلال على حدود غزة



غزة / سما /

أصيب ستة مواطنين على الأقل أثناء قمع جنود الاحتلال لمسيرات العودة الأسبوعية شرق غزة اليوم الجمعة، والمتواصلة للأسبوع الثالث والأربعين.

واصيب  المصوّر الصحفي محمد أبو قادوس بقنبلة غاز في القدم كما اصيب العشرات اختناقا بالغاز .

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد لمخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات" حيث بدأت قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي باتجاه المتظاهرين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه عدد من المتظاهرين في منطقة معبر كارني"ملكة" شرق مدينة غزة كما أطلقت النار باتجاه المواطنين المشاركين بمسيرة العودة شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت  الجماهير الفلسطينية الى المشاركة في جمعة:"الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤامرات" تأكيداً على استمرار مسيرات العودة وأهمية استعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.

يتبع ..
 

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