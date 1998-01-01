لبيد لسكان الشجاعية: نجحتم في ردع الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع "القناة السابعة العبرية"، ظهر اليوم الجمعة، أن زعيم حزب يش عتيد "يائير لابيد" ترأس مسيرة للمستوطنين الإسرائيليين في غلاف غزة شرق منطقة الشجاعية.

وقال "لابيد" خلال مشاركته في المسيرة برفقة أعضاء الحزب، لغلاف غزة، "لقد جئنا هنا اليوم على حدود القطاع أمام منطقة "الشجاعية" لنقول لهم، ربما تكونوا قد نجحتم في ردع الحكومة الإسرائيلية، لكنكم لن تنجحوا في ردع شعب إسرائيل، نحن هنا إلى الأبد ونزرع ونتكاثر".

يذكر ان المناطق الحدودية لقطاع غزة تشهد يوم الجمعة من كل أسبوع مظاهرات واحتجاجات ينظمها سكان القطاع رفضاً للحصار الإسرائيلي الذي استمر اثنا عشر عاماً.