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قوات الاحتلال تقمع مسيرة نعلين

الجمعة 18 يناير 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري والتي انطلقت اليوم الجمعة، دعما للرئيس عباس، بمناسبة ترؤسه مجموعة الـ77 والصين، وإحياء لذكرى الشهداء القادة (ابو اياد وابو الهول وفخري العمري).

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري ورفع المشاركون فيها الاعلام الفلسطينية وصور الشهداء القادة الثلاثة.

وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة،  بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين لدى وصولهم الى الجدار العنصري المقام على اراضي القرية مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة عدد من المشاركين بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

واضاف عميرة، بان جنود الاحتلال لاحقوا المشاركين في حقول الزيتون حتى مشارف منازل القرية ما ادى الى اندلاع مواجهات.

#الاحتلال #مسيرة نعلين

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