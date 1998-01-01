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مانشستر يونايتد يحسم مصير راشفورد

الجمعة 18 يناير 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يحسم مصير راشفورد



وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد تحصين عدد من لاعبيه خلال الفترة القادمة، وعلى رأسهم المهاجم ماركوس راشفورد.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يفكر في زيادة راتب راشفورد إلى 150 ألف إسترليني أسبوعيًا، لحمايته من أطماع ريال مدريد الإسباني.

وعاد راشفورد للتألق مع اليونايتد في المباريات الأخيرة، وسجل في آخر 3 مواجهات على التوالي، للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ليصبح في رصيده 6 أهداف، و3 تمريرات حاسمة، في المباريات التسع الأخيرة.

ولم يتبق في عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد سوى 18 شهرًا، علمًا بأن اليونايتد يملك خيار التمديد التلقائي لعام إضافي، لكن إدارة الشياطين الحمر تريد الحفاظ على اللاعب لسنوات طويلة.

ويستعد المهاجم الدولي الشاب، إلى الظهور للمرة 150، بقميص مانشستر يونايتد، في المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام برايتون في أولد ترافورد.

#مانشستر يونايتد #راشفورد

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