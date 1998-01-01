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ما حقيقة منع سما المصري من دخول الكويت؟

الجمعة 18 يناير 2019 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة منع سما المصري من دخول الكويت؟



وكالات / سما /

نفت الفنانة الاستعراضية المصرية، سما المصري خبرا عن منعها من دخول الكويت لفترة طويلة.

وكانت مواقع إعلامية نسبت إلى الإعلامية الكويتية مي العيدان، خبرا عن منع سما المصري من دخول البلاد، بحجة إطلاقها دعابة عن أبراج الكويت، وقالت فيه إن السلطات الكويتية قررت منع الفنانة  المصرية من دخول الكويت لفترة طويلة.

وسارعت سما لنفي الخبر، مؤكدة أن كل ذلك شائعات ولا صحة لهذا الكلام بأي شكل من الأشكال.

ونشرت سما صورة من عناوين بعض المواقع التي نفت خبر منعها من دخول الكويت وعلقت قائلة: “المواقع والأخبار والسوشيال ميديا اللي عمالة تقول إنهم منعوني من دخول الكويت أحب أقولكم “والنبي تتلهوا” واللي عنده معزة يربطها بأه…. لما يبقي يطلع بيان من وزارة الداخلية الكويتية أو السفارة أبقى أعرف أرد علي السادة المجتهدين في أخبارهم… مش كل واحد ماشي في الشارع نفسه يتشهر يجيب سيرتي ولّا أي موقع نفسه يعمل ترافيك يطلع أي إشاعة وخلاص….”.

وأضافت: “بإذن الله أنا طالعة الكويت قريب عشان تتبطوا وبرضو هاصور عند الأبراج تاني والإعلامية الفاضلة مي العيدان قالتلي شخصياً أن حد من المجتهدين قالها الكلام دا بدون أي سند ولا خبر مؤكد من أي جهة وهي شخصيا لا تملك مايثبت ذلك. يعني مفيش حد مسؤول قالها ولا بلغها بكده، بطلوا هري بأه…… حد له شوق في حاجة.. تاني اللي عنده معزة يربطها…ايييه يربطها… واللي عنده مستند يثبت ينشره خلي الناس تتبسط… سفرية الكويت حرقت ناس كتير باين كده…مع أن الكوايتة دول أجدع وأحلى ناس….ع العموم أنا قاعدة على قلبكم في مصر وبرة مصر”.

#سما المصري

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