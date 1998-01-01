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واشنطن تقرر قطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين

الجمعة 18 يناير 2019 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تقرر قطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

تنوي  الإدارة الامريكية وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي.


ونقلت صحيفة  "جيروسلم بوست" عن ديف هاردن الرئيس السابق للبعثة الامريكية الى المنطقة ان الوكالة الامريكية للتطوير الدولي USAID تنوي وقف تمويل كافة المشاريع في مناطق السلطة الفلسطينية.


وأضافت الصحيفة ان وقف المساعدات يأتي في اعقاب تمرير "قانون مكافحة الإرهاب" الذي تمت المصادقة عليه في الكونغرس الامريكي في شهر تشرين الثاني الماضي.
ويشترط هذا "القانون" تقديم المساعدات الامريكية للسلطة الوطنية بوقف صرف رواتب ومخصصات الاسرى والجرحى والشهداء وعائلاتهم.


وأفادت الصحيفة ان موظفين من وكالة المساعدات الامريكية USAID في الضفة الغربية وقطاع غزة غادروا مؤخرا مع عائلاتهم، ما يشير الى توقف هؤلاء الموظفين عن تقديم المشاريع والمساعدات والدعم.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إدارة الولايات المتحدة، توقف الدعم الأمريكي الموجه للفلسطينيين، بهدف الضغط بقبول ما تسمى بصفقة ترامب الإقليمية.

وحتى عام 2016، كان متوسط الدعم الأمريكي للموازنة الفلسطينية يتجاوز 100 مليون شيكل، وبلغ 300 مليون شيكل سنويا حتى عام 2012.

بينما كان يتجاوز الدعم الأمريكي كاملا للفلسطينيين (موازنة، أونروا، مؤسسات USAID)، نحو 600 مليون دولار أمريكي بالمتوسط.

وأوقفت الولايات المتحدة الدعم غير المباشر المواجه للفلسطينيين، وأوقفت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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