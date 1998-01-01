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ابتكار أول رقاقة إلكترونية تولد الطاقة من الهواء!

الجمعة 18 يناير 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار أول رقاقة إلكترونية تولد الطاقة من الهواء!



وكالات / سما /

استعرضت شركة "Wiliot" أول شريحة إلكترونية في العالم، قادرة على توليد الطاقة الكهربائية من الهواء مباشرة.

ويمكن لهذه الرقاقة وفقا للخبراء في الشركة المصنعة أن تشكل قفزة نوعية في عالم التكنولوجيا الحديثة، إذ سيساعد وزنها الخفيف وسماكتها التي لا تتعدى سماكة ورقة، في استخدامها في الهواتف الذكية والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وزودت هذه الرقاقة بأسلاك رقيقة مصنوعة من ألياف خاصة قادرة على استشعار ضغط الهواء ودرجة حرارته، وتحويلهما إلى طاقة كهربائية يمكن إرسالها لاسلكيا إلى الأجهزة الإلكترونية، وعلى مسافة تصل إلى 3 أمتار، ما يجعل منها حلا مثاليا وأداة ممتازة لشحن الهواتف في الأماكن البعيدة التي لا تتوفر فيها مصادر طاقة كهربائية.

كما يرى بعض الخبراء أن هذه الرقاقة يمكن أن توضع في المستقبل على العديد من المنتجات، لتصبح بديلا عن الشرائح الممغنطة الموجودة حاليا، والتي تحوي بيانات عن المنتج وتاريخ إنتاجه وصلاحيته.

 
#رقاقة إلكترونية

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