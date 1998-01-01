  1. الرئيسية
  2. الصحة

هل يستخدم الأطباء بطارية نووية في قلب الإنسان؟

الجمعة 18 يناير 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يستخدم الأطباء بطارية نووية في قلب الإنسان؟



وكالات / سما /

قال باحثون من روسيا إنهم حققوا تقدما تقنيا مهما في طريق تطوير بطاريات نووية يمكن استخدامها طبيا.

وأوضح الباحثون أنهم نجحوا في تخصيب مصدر طاقة محتمل لهذه البطاريات، وهو نظير النيكل المشع 63، لأكثر من 69% في جهاز طرد مركزي غازي، وذلك حسبما أكدت شركة TVEL الروسية المملوكة للدولة، المتخصصة في تصنيع الوقود النووي. ويتوقف عمر البطارية على درجة التخصيب.

ومن المقرر، حسبما أعلنت الشركة مؤخرا، أن يحقق الباحثون في منشأة زيلينوجورسك بسيبيريا نسبة تخصيب تزيد على 80% خلال عام 2019 الجاري.

ووفقا للشركة، فإن الاتجاه الحالي في الأوساط المتخصصة في تصنيع البطاريات المدمجة التي تستخدم في تقنيات الاتصالات اللاسلكية والآلات هو تصنيع بطاريات يصل عمرها إلى 50 عاما.

وتستخدم البطاريات النووية دقيقة الحجم في الأماكن التي تحتاج إلى مصادر طاقة بالغة الصغر ولا تحتاج للصيانة على مدى فترة طويلة.

وأشارت الشركة المملوكة لشركة "روس أتوم" للصناعات النووية إلى أن من بين هذه المجالات المنشآت الفضائية والعسكرية والصناعية.

ولكن من الممكن أيضا استخدام هذه البطاريات في أجهزة تنظيم ضربات القلب والمحفزات الحيوية.

وللمقارنة، فإن شركة "ميدترونيك" المتخصصة في الأجهزة الكبية الدقيقة أعلنت أن بطاريات أجهزة تنظيم ضربات القلب التي تصنعها تعيش خمس إلى عشر سنوات، وذلك حسب فترة تشغيل الجهاز.

وخلافا للمفاعلات النووية، فإن الطاقة التي تتولد في البطاريات النووية لا تنشأ نتيجة تطور الطاقة الناتجة عن الانشطار النووي، ولكن هذه الطاقة تتولد نتيجة التحلل الطبيعي للنظائر الصناعية المشعة مثل نظائر نيكل 63 أو نظائر التريتيوم.

وقالت الهيئة الألمانية للحماية من الأشعة، ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن فرقا بحثية في عدة دول تعمل في تطوير مثل هذه البطاريات".

وأضافت الهيئة أن "هذا النوع من توليد التيار الكهربائي من التحلل الإشعاعي يعرف بالطاقة الكهروضوئية الثانية (بيتا فولتايك)".

#الأطباء #القلب

أخبار ذات صلة

البكتريا تساعد الأطباء على كشف الخلايا السرطانية

الأطباء يتعلمون السيطرة على الألم بواسطة الضوء

لماذا ينصح الأطباء النساء بتناول الحمص؟

برمجية طبية تحقق نتائج أفضل من الأطباء

الساعة الجزيئية تساعد الأطباء على التنبؤ بنشوء السرطان

كركم - ارشيف

بريطانية تفاجئ الأطباء وتشفى من سرطان الدم بتناول "الكركم"

الأكثر قراءة اليوم

صور : داخلية غزة تسلم ستة صيادين مصريين قذفت الرياح قاربهم لغزة

مصدر في قيادة مسيرات العودة ل"سما": خطوات لتفويت الفرصة على الاحتلال الجمعة

غدا: اسرائيل تحدد مصير المنحة القطرية وقلق دولي من تأخير تحويلها لغزة

نفوق 4 أشبال في حديقة حيوان في رفح "بسبب البرد"

موقع عبري: الجيش الاسرائيلي يحذر جنوده من الظهور على حدود غزة

الاثنين المقبل : "اللجنة التنفيذية" تجتمع للتشاور حول ملف المصالحة

أيلاند يحذر من حرب ثالثة مع لبنان ويؤكد ستلحق اضرار لا مثيل لها باسرائيل

الأخبار الرئيسية

واشنطن تقرر قطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين

حدود غزة - ارشيف

واللا العبري : هذا هو الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد "كوخافي"

هدار غولدن

قناة عبرية تكشف: حماس اختطفت "جولدن" عن طريق اسعاف و "مازال على قيد الحياة"

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤامرات"

497646M

الاحتلال يفجر منزل عائلة الاسير جبارين في يطا جنوب الخليل