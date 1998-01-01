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رجل يحقن نفسه بسائله المنوي لما يزيد عن عام.. فما السبب؟!

الجمعة 18 يناير 2019 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل يحقن نفسه بسائله المنوي لما يزيد عن عام.. فما السبب؟!



وكالات / سما /

ظل رجل أيرلندي يحقن نفسه بجرعات كبيرة من سائله المنوي لسنوات، لينتهي به الحال في المستشفى.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، حقن الرجل ذراعه بسائله المنوي طيلة 18 شهرا، ما تسببه له في تورم ذراعيه وساقيه وتفاقم وضعه الصحي.

وعند سؤاله عن سبب ما قام به، اعترف صاحب الـ33 عاما بأنه كان يحقن نفسه بالسائل المنوي مستخدما إبرة، بهدف علاج آلام أسفل الظهر التي يعاني منها.

وقال أطباء في مستشفى "أديلايدي آند ميث" في أيرلندا، إن هذه الحالة هي الأولى من نوعها، موضحين أن المنطقة التي كان يقوم بحقنها في الذراع صارت صلبة مع مرور الوقت.

وقام الأطباء بإخضاع المريض لعلاج فوري عن طريق الوريد حتى يتخلص من الميكروبات التي دخلت إلى الجسم بسبب حقن السائل المنوي.

#الحقن #السائل المنوي

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