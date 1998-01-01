الزعانين لقيادة بيت حانون الأهلي

غزة / سما /

اختار نادي بيت حانون الاهلي- الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الممتازة في دوري الاضواء المدرب الجديد فريد الزعانين، ابن بلدة بيت حانون خلفاً للمدرب المستقيل نعيم سلامة لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وشرع الزعانين في مرحلة التدريب الشاقة، تحضيراً للجولة الخامسة عشرة للدوري، حيث يتواجد بيت حانون في المركز الحادي عشر- قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

وكان سلامة قدم استقالته من الإدارة الفنية في أول استقالة في مرحلة العودة، وهو صاحب الفضل على الفريق الذي قاده من الدرجة الاولى الموسم الماضي ليعيده للأضواء بعد أكثر من عقد ونصف.