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الزعانين لقيادة بيت حانون الأهلي

الجمعة 18 يناير 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعانين لقيادة بيت حانون الأهلي



غزة / سما /

اختار نادي بيت حانون الاهلي- الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الممتازة في دوري الاضواء المدرب الجديد فريد الزعانين، ابن بلدة بيت حانون خلفاً للمدرب المستقيل نعيم سلامة لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وشرع الزعانين في مرحلة التدريب الشاقة، تحضيراً للجولة الخامسة عشرة للدوري، حيث يتواجد بيت حانون في المركز الحادي عشر- قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

وكان سلامة قدم استقالته من الإدارة الفنية في أول استقالة في مرحلة العودة، وهو صاحب الفضل على الفريق الذي قاده من الدرجة الاولى الموسم الماضي ليعيده للأضواء بعد أكثر من عقد ونصف.

#بيت حانون الأهلي

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