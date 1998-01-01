خدمات البريج يتوج بطلا لدوري جوال لكرة السلة

الوسطى / سما /

احتفل نادي خدمات البريج بتتويجه بلقب الدوري العام الممتاز- جوال للسنة الرابعة برفقة جماهيره، عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة النهائية الثالثة على حساب جاره وغريمه التقليدي مركز المغازي بنتيجة 75-47 في صالة الشهيد سعد صايل .

وقد أنهى البريج فترات المباراة الأربع لصالحه، وحملت الجماهير اللاعبين ومدرب الفريق أحمد كمال موسى على الأعناق وطافت بهم جنبات الصالة وصولاً إلى منصة التتويج وسط صيحات الهتاف والفرحة.

وكان البريج فاز في المباراة الأولى بينهما، ورد المغازي في المباراة الثانية، قبل أن يحسم البريج الجولة النهائية.

جاءت المباراة قوية ومثيرة، وخاض المدرب موسى اللقاء بتشكيلة تضم ابراهيم مصلح وابراهيم ابو رحال وعيد الشاعر ومحمد مهدي وثائر عيسى، فيما خاض المدرب حسن إسماعيل تركيبة المغازي التي ضمت أحمد عبده ومعتز خريس وخليل مهدي ومحمد ابو غزال ومنذر ريان

قدم البريج أداءً متوازناً جمع بين الدفاع والهجوم في الربع الأول، وانتهى 23-10وفي الربع الثاني، تراجع البريج، لكنه تقدم بنتيجة 17-11، وانتهى الربع الثالث بنتيجة 20-15وفي الربع الأخير، حسم البريج الموقف بنتيجة 17-11،لينتهي اللقاء للبريج بنتيجة إجمالية 75-47.

وفي الحفل كرم أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب، وأسعد المجدلاوي نائب رئيس الأولمبية، والشركة الراعية، وأعضاء الاتحاد البريج بدرع الدوري والحكام.

حكم اللقاء: دولي حسين حمدان ودولي سعيد ضيازادة ومحمد القاضي، مسجل : يوسف العجلة، ميقاتي: عاطف المسلمي، و24 ثانية محمد سكيك.