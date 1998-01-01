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بلدية بيت لحم تشارك في استقبال بطريرك الأرمن

الجمعة 18 يناير 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان ونائبه أ. حنا حنانيا وأعضاء المجلس البلدي اليوم الجمعة، في استقبال بطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس والأردن والأراضي المقدسة نورهان مانوجيان.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية السياسية والمجتمعية وأبناء الطائفة الأرمنية، حيث بدأت اليوم الاحتفالات الدينية الرسمية التقليدية للكنيسة الأرمنية بعيدي الميلاد المجيد والغطاس في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم.
وفي تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم انطلق موكب البطريرك مانوجيان من ديوان البطريركية الأرمنية الأرثوذكسية الكائن بالقرب من باب الخليل بالقدس متوجهاً الى مدينة بيت لحم، وبعد ذلك توجه الموكب الى مقره في دير الأرمن داخل كنيسة المهد، حيث عايد البطريرك أبناء الطائفة الأرمنية وشكر رئيس بلدية بيت لحم والحضور على الإستقبال. 
وبدوره رحب سلمان بالمطران وعايد الطائفة الأرمنية، متمنيا أن يحمل العيد القادم السلام لفلسطين وأن يعم العدل.
#بلدية بيت لحم

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