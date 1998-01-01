الصالحي: شعبنا سيفشل صفقة ترامب

رام الله / سما /

قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بسام الصالحي ان ما يتم تسريبه يوميا حول صفقة القرن وتفصيلاتها إنما يوكد طابعها التصفوي للقضية الفلسطينية وضرورة تعزيز رفضها عبر اوسع وحدة وطنية فلسطينية.

وأضاف الصالحي ان محاولات تسويق الطروحات الاسرائيلية والأمريكية السابقة والتي تم رفضها جملة وتفصيلا في حينه تجاه موضوع القدس او الاستيطان وسلخ أراضي الضفة الغربية وغير ذلك، إنما هو محاولة جديدة لإعادة انتاج هذه الطروحات وتسويقها من قبل إدارة ترامب واسرائيل بالكامل، بل والتمادي في محاولات تسويقها.