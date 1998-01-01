رسمياً.. الاتحاد الإيطالي يعلن إيقاف جينارو جاتوزو

وكالات / سما /

حُكم على جينارو جاتوزو مدرب ميلان بإيقافه لمباراة واحدة بسبب السلوك العدواني خلال كأس السوبر يوم الأربعاء.

وقضت لجنة العقوبات في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس بأن جاتوزو “قام بتهديد الحكم في نهاية المباراة التي خسر فيها ميلان 1ـ0″، واحتج جاتوزو بالصراخ وبعد ذلك خاطب الحكم بلغة هجومية قبل حفل توزيع الجوائز.

من جهة أخرى، حصل فرانك كيسي، على نفس العقوبة بسبب تلقيه بطاقة حمراء، مثل زميله في الفريق أليسيو رومانولي، وميرالام بيانيتش لتراكم البطاقات الصفراء.

وبالتالي ، سيغيب جاتوزو، وكيسي ورومانولي، عن مباراة فريقه في الدوري الإيطالي المقبلة أمام جنوى يوم الإثنين ، في حين يتم إيقاف بيانيتش في زيارة السيدة العجوز لكييفو.