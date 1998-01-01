  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كريستيانو مندهش بما فعله ميسي وكان ينتظره من زملاءه في الريال

الجمعة 18 يناير 2019 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو مندهش بما فعله ميسي وكان ينتظره من زملاءه في الريال



وكالات / سما /

أكدت صحيفة “دون بالون” الإسبانية مساء اليوم الخميس، على أن النجم البرتغاليكريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، شعر بالدهشة من الرسالة التي تلقاها من الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة، بعد حصوله على أول بطولة في إيطاليا مع السيدة العجوز.

 

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قام بأرسال رسالة تهنئة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوزه بأول بطولة مع ناديه الجديد يوفنتوس “كأس السوبر الإيطالي”.

وأشارت إلى أن ما أدهش كريستيانو رونالدو ليس رسالة ليونيل ميسي، بل عدم تهنئته من قبل زملائه السابقين في فريقه الماضي ريال مدريد، وهو ما دفعه للشعور بالحزن والدهشة لأنه كان منتظراً رسالة من أحدهم.

وقالت أن رونالدو كان ينتظر رسالة تهنئة من هؤلاء اللاعبين في ريال مدريد، سيرجيو راموس، لوكاس فاسكيز، داني كارفاخال، لوكا مودريتش، توني كروس، ولكن تفاجيء من تلقيه رسالة من ليونيل ميسي فقط على الرغم من أنه كان منافسه في بطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق يوفنتوس قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم على ملعب “الجوهرة المشعّة” بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه مساء أمس الأربعاء على ميلان بهدف نظيف أحرزه النجم رونالدو برأسه.

#كريستيانو رونالدو

أخبار ذات صلة

كريستيانو: مانشستر يونايتد عائلتي لكنني سعيد في الريال

ميسي يطمح إلى تكرار ما فعله في ستامفورد بريدج أمام جيرونا

كريستيانو رونالدو وميسي

كريستيانو رونالدو يسخر من ميسي

كريستيانو رونالدو وميسي

ميسي يصدم كريستيانو رونالدو!

ليونيل ميسي

ميسي يتفوق على غريمه كريستيانو رونالدو

ميسي قد يشارك أمام الريال

الأكثر قراءة اليوم

صور : داخلية غزة تسلم ستة صيادين مصريين قذفت الرياح قاربهم لغزة

غدا: اسرائيل تحدد مصير المنحة القطرية وقلق دولي من تأخير تحويلها لغزة

موقع عبري: الجيش الاسرائيلي يحذر جنوده من الظهور على حدود غزة

نفوق 4 أشبال في حديقة حيوان في رفح "بسبب البرد"

الاثنين المقبل : "اللجنة التنفيذية" تجتمع للتشاور حول ملف المصالحة

أيلاند يحذر من حرب ثالثة مع لبنان ويؤكد ستلحق اضرار لا مثيل لها باسرائيل

وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني

الأخبار الرئيسية

حدود غزة - ارشيف

واللا العبري : هذا هو الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد "كوخافي"

هدار غولدن

قناة عبرية تكشف: حماس اختطفت "جولدن" عن طريق اسعاف و "مازال على قيد الحياة"

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤامرات"

497646M

الاحتلال يفجر منزل عائلة الاسير جبارين في يطا جنوب الخليل

مصدر في قيادة مسيرات العودة ل"سما": خطوات لتفويت الفرصة على الاحتلال الجمعة