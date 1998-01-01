كريستيانو مندهش بما فعله ميسي وكان ينتظره من زملاءه في الريال

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “دون بالون” الإسبانية مساء اليوم الخميس، على أن النجم البرتغاليكريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، شعر بالدهشة من الرسالة التي تلقاها من الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة، بعد حصوله على أول بطولة في إيطاليا مع السيدة العجوز.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قام بأرسال رسالة تهنئة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوزه بأول بطولة مع ناديه الجديد يوفنتوس “كأس السوبر الإيطالي”.

وأشارت إلى أن ما أدهش كريستيانو رونالدو ليس رسالة ليونيل ميسي، بل عدم تهنئته من قبل زملائه السابقين في فريقه الماضي ريال مدريد، وهو ما دفعه للشعور بالحزن والدهشة لأنه كان منتظراً رسالة من أحدهم.

وقالت أن رونالدو كان ينتظر رسالة تهنئة من هؤلاء اللاعبين في ريال مدريد، سيرجيو راموس، لوكاس فاسكيز، داني كارفاخال، لوكا مودريتش، توني كروس، ولكن تفاجيء من تلقيه رسالة من ليونيل ميسي فقط على الرغم من أنه كان منافسه في بطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق يوفنتوس قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم على ملعب “الجوهرة المشعّة” بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه مساء أمس الأربعاء على ميلان بهدف نظيف أحرزه النجم رونالدو برأسه.