مورينيو يبرئ نفسه: لم أبيع صلاح في تشيلسي

وكالات / سما /

برئ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نفسه من بيع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الحالي، عندما كان الثنائي معاً في نادي تشيلسي.

وأشار جوزيه مورينيو المدرب السابق للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، إلى أنه لم يطلب من نادي تشيلسي الإنجليزي بيع محمد صلاح على الأطلاق، مؤكدًا على أنه طلب إعارته فقط حتى يعود لاعباً كبيراً.

وتحدث جوزيه مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي إكسبريس” قائلاً: “قررنا أن نترك محمد صلاح على سبيل الإعارة لدوري جيد للغاية وأعرفه وهو الإيطالي الذي لديه كرة قدم تكتيكية والدنية، وبالفعل ذهب إلى فيورنتينا فريق جيد يلعب دون ضغط من أجل تحقيق لقب”.

وأضاف: “وبالفعل قررنا إعارته لنادي فيورنتينا الإيطالي، وعندما قرر النادي بيعه لم يكن أنا من طالب بذلك، أنا أشتريت ولكن لم أبيع، ومن يقول أنني أنا من قررت بيع صلاح أقول له أن ذلك غير صحيحًا نهائياً”.

جدير بالذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي، قد تعاقد مع محمد صلاح في عام 2014 من بازل السويسري مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكن في نهاية قرر بيع إلى نادي روما الإيطالي بعد سلسلة كبيرة من الإعارات.