تحذير الاتحاد الإسباني يشير إلى إمكانية اقصاء برشلونة من الكأس

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن فريق برشلونة قد يتعرض حقًا للإقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا، بسبب تحذيرات الاتحاد الإسباني من مشاركة لاعب ليجانيس أمام ريال مدريد في موقف مشابه لما حدث مع البرسا.

وكانت الصحف الإسبانية قد أشارت مساء أمس الخميس إلى إمكانية اقصاء فريق برشلونة من مسابقة كأس ملك إسبانيا بسبب مشاركته المدافع تشومي في لقاء الذهاب بدور 16 من البطولة الذي تعرض للإيقاف في مسابقة الدوري مع فريق رديف البرسا بعد حصوله على الإنذار الخامس.

وعلى الجانب الآخر فإن إدارة برشلونة تبدو واثقة من مسألة عدم تعرض الفريق للإقصاء، لأن كل بطولة “دوري أو كأس” تبقى منفصلة في عقوباتها عن الأخرى، لذلك فإن من المستبعد اقصاء البارسا.

ولكن ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الأمور قد تتغير، وهذا بسبب ما حدث مع ليجانيس في نفس الدور حينما واجه فريق ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة أن اللجنة القانونية بالاتحاد الاسباني لكرة القدم قد حذرت ليجانيس من مشاركة لاعبه الشاب خافيير أفيليس في المباراة أمام ريال مدريد، وهذا بسبب حصوله على الإنذار الخامس، وهي نفس حالة برشلونة مع لاعبه تشومي.

وأكملت الصحيفة أن ليجانيس بدوره أرسل خطابًا للاتحاد الإسباني للاستفسار عن موقف اللاعب، وكان الرد بعدم استدعائه، مما يضع برشلونة حقًا في خطر الاستبعاد من مسابقة كأس ملك إسبانيا.