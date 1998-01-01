رغم الانتخابات .. لائحة اتهام ضد نتنياهو قريبا

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير للإذاعة العبرية العامة عن اقتراب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، من الانتهاء من التباحث بشأن ملف الفساد "4000"، حيث يميل إلى تبني توصية المدعي العام، بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة، بعد اتهامه بالرشوة.

ويشتبه بنتنياهو في هذا الملف بتقديم تسهيلات ضريبية، أثناء إشغاله منصب وزير الإعلام، لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزيك"، لقاء الحصول على تغطية صحافية ودودة، من موقع "والا" الإخباري. وتعود ملكية الموقع والشركة لرجل الأعمال شاؤول إيلوفيتش.

وبحسب تقرير إذاعة "كان" فقد تم تأجيل بدء التباحث بملف "2000"، إلى الأسبوع القادم أو الذي يليه، لتعقيداته.

كما أعلن مندلبليت أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع طاقم المحامين الموكّل بالدفاع عن نتنياهو. ورفض مندلبليت في رسالته إليهم طلبهم، بعدم الإفصاح عن موقفه بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها في إبريل / نيسان المقبل، "خشية من التأثير على نتائج الانتخابات".

وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع المسؤولين، ومن ثم تُحيل نتائج تحقيقاتها إلى النيابة لمحاكمتهم، إلا أن القرار الأخير بذلك، يبقى بيد المستشار القضائي للحكومة.