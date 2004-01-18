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الأسير أحمد بسيسي يدخل عاماً جديداً في سجون الاحتلال

الجمعة 18 يناير 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" اليوم الجمعة، أن الأسير أحمد إبراهيم أحمد بسيسي (40 عاماً) من بلدة رامين قضاء مدينة طولكرم، يدخل اليوم عامه السادس عشر في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال بسيسي بتاريخ 18/01/2004م، وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن (25) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لـ "عملية نتانيا" التي نفذها رامي غانم من دير الغصون بمدينة طولكرم.

من الجدير بالذكر أن الأسير أحمد بسيسي ولد بتاريخ 01/08/1979م، وهو متزوج، ولديه ابن واحد، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي، وهو شقيق الأسير زيد بسيسي.

#سجون الاحتلال

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