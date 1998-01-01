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الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية

الجمعة 18 يناير 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية



وكالات

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، مرسوما رئاسيا حدد فيه الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية في الجزائر، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت وسائل إعلام جزائرية نص المرسوم الرئاسي وجاء فيه: "طبقا للمادة 136 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019".
 

وأشار البيان إلى أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 06 فبراير 2019".

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