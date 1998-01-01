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واللا العبري : هذا هو الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد "كوخافي"

الجمعة 18 يناير 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري : هذا هو الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد "كوخافي"



القدس المحتلة / سما /

اعتبر محلل الشؤون العسكرية، بموقع "والا" العبري، "أمير بوخبوط"، صباح اليوم الجمعة، أن التظاهرات على حدود قطاع غزة، ستكون بمثابة الاختبار الاول لرئيس الأركان الجديد "أفيف كوخافي".

وقال المحلل العسكري، إن قطاع غزة يغلي، ومن المتوقع أن تكون التظاهرات على حدود القطاع اليوم، عنيفة جدا، للممارسة الضغط على إسرائيل.  

وأضاف، أن الحكومة الإسرائيلية تتنصل من التزامات وقف إطلاق النار مع حركة حماس بغزة، بشأن تحويل الأموال من قطر إلى القطاع.

وتوقع المحلل أنه بعد إغلاق معبر رفح، وتأجيل دخول الأموال القطرية، أن يتم توجيه الغضب الداخلي في قطاع غزة، تجاه إسرائيل، بواسطة التظاهرات.  

وبحسب المحلل بوخبوط، تستعد قيادة الجبهة الجنوبية، بالجيش الإسرائيلي لتظاهرات مسيرات العودة اليوم، ولأوضاع قد يترتب عليها تسخين الجبهة الجنوبية.

وكشف المحلل العسكري، عن وجود تخبط في آراء وتوقعات المنظومة الأمنية حول التظاهرات على حدود غزة اليوم، "هل ستكون هادئة أم عنيفة؟". 

وتابع المحلل: تشير تقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن حماس ليست معنية بالحرب أو التصعيد، وأن مصر مهتمة بالهدوء بغزة، لكنها ليست مستعدة للتوقيع على اتفاق مع حركة حماس.

وأشار المحلل، إلى أن هذه القضايا، وتظاهرات اليوم ستكون بمثابة الاختبار الأول لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجديد "أفيف كوخافي".

يشار هنا الى  شؤون غزة ألحقت ضررا بشهرة كوخافي الذي عمل ضابطا لكتيبة غزة، ورئيسا لشعبة الاستخبارات.

ففي عام 2004، أسرت المقاومة الجندي غلعاد شاليط عندما كان مسؤولا وشغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات، واتهمته القيادة السياسية أنه لم يول أهمية حينها لتهديدات الأنفاق التابعة لحماس.‎

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