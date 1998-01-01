  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس : المقاومة المسار الوحيد لافشال كل المؤامرات

الجمعة 18 يناير 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : المقاومة المسار الوحيد لافشال كل المؤامرات



غزة / سما /

قالت حركة حماس  إن إصرار جماهير شعبنا على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار للجمعة الـ 43 يؤكد أن شعبنا يخوض مسارا نضاليا متواصلا، وفعلا كفاحيا مستمرا حتى تحقيق أهدافه.


وأضافت الحركة قعلى لسان  المتحدث باسمها حازم قاسم ان مسيرات العودة في هذه الجمعة ترفع شعار "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤمرات" لإيمان جماهير شعبنا بأن تحقيق أهدافها الوطنية تتطلب وحدة الصف والكلمة، والعمل المشترك في ميدان النضال ضد الاحتلال.


واوضح  أن هذه الجمعة تحمل رسالة بأن مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية تتطلب توحيد جهد الكل الوطني، وأن المقاومة التي تشكل مسيرات العودة أحد أشكالها هي المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

حماس : إيران داعمنا الوحيد في المنطقة

أبو يوسف: المؤامرات لا تزال مستمرة ضد القضية

مركزية فتح -ارشيفية

فتح: المؤامرات والضغوطات المدعومة داخليا لمحاولة تركيعنا لن تمر

ابراهيم المدهون - ارشيف

المدهون : محاولة اغتيال ابو نعيم لافشال المصالحة والتصفية غير المباشرة من صنع تل ابيب

محمود الهباش- ارشيف

الهباش: كل المؤامرات التي تحيكها إسرائيل بحق المسجد الأقصى ستفشل

النخالة- الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي ترد على تصريحات الاحمد بحق القيادي البطش و سعيها " لافشال المصالحة "

الأكثر قراءة اليوم

الزهار: صفحة فتح يجب أن تنتهي وقيادة معبر رفح التي شكلناها تقوم بترتيبات استلامه

غدا: اسرائيل تحدد مصير المنحة القطرية وقلق دولي من تأخير تحويلها لغزة

"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

موقع عبري: الجيش الاسرائيلي يحذر جنوده من الظهور على حدود غزة

نفوق 4 أشبال في حديقة حيوان في رفح "بسبب البرد"

الاثنين المقبل : "اللجنة التنفيذية" تجتمع للتشاور حول ملف المصالحة

أيلاند يحذر من حرب ثالثة مع لبنان ويؤكد ستلحق اضرار لا مثيل لها باسرائيل

الأخبار الرئيسية

حدود غزة - ارشيف

واللا العبري : هذا هو الاختبار الأول لرئيس الأركان الجديد "كوخافي"

هدار غولدن

قناة عبرية تكشف: حماس اختطفت "جولدن" عن طريق اسعاف و "مازال على قيد الحياة"

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤامرات"

497646M

الاحتلال يفجر منزل عائلة الاسير جبارين في يطا جنوب الخليل

مصدر في قيادة مسيرات العودة ل"سما": خطوات لتفويت الفرصة على الاحتلال الجمعة