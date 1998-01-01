حماس : المقاومة المسار الوحيد لافشال كل المؤامرات

غزة / سما /

قالت حركة حماس إن إصرار جماهير شعبنا على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار للجمعة الـ 43 يؤكد أن شعبنا يخوض مسارا نضاليا متواصلا، وفعلا كفاحيا مستمرا حتى تحقيق أهدافه.



وأضافت الحركة قعلى لسان المتحدث باسمها حازم قاسم ان مسيرات العودة في هذه الجمعة ترفع شعار "الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤمرات" لإيمان جماهير شعبنا بأن تحقيق أهدافها الوطنية تتطلب وحدة الصف والكلمة، والعمل المشترك في ميدان النضال ضد الاحتلال.



واوضح أن هذه الجمعة تحمل رسالة بأن مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية تتطلب توحيد جهد الكل الوطني، وأن المقاومة التي تشكل مسيرات العودة أحد أشكالها هي المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني.