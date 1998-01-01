قناة عبرية: حماس اختطفت "هدار غولدن" عن طريق اسعاف وهو "مازال على قيد الحياة"

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة عبرية مساء الخميس ان الجندي الاسير لدى المقاومة في غزة لا يزال على قيد الحياة .

واكدت القناة الثانية عشر العبرية، من خلال برنامج "الحقيقة" ، إن الجندي الأسير لدى المقاومة "هدار جولدين"، ما زال على قيد الحياة.

وعرض البرنامج صور جديدة تعرض لأول مرة خلال تواجد جيش الاحتلال داخل النفق الذي أُسر منه هدار.

والأمر الاهم الذي عرض خلال الحلقة بأن عناصر خلية المقاومة تم اخلائهم من مخرج النفق عن طريق اسعاف، وتم ادخال هدار الى مستشفى ابو يوسف النجار، وهذا ما اكده ضابط في جهاز "أمان".

وعرض البرنامج مقطعاً من اتصال معدة ومقدمة البرنامج الصحفية "إيلانا ديان" مع احد الاطباء في غزة، وسألته عن حادثة احضار هدار للمشفى، فأجاب " لا أستطيع أن أقول شيء ".

كما ذكر البرنامج بأن عناصر القسام اتصلوا بقيادتهم وابلاغوهم بأن المهمة اكتملت.

ووفقاً للتحليلات فإن البرنامج أراد أن يوصل رسالة للجمهور الاسرائيلي بأن هدار جولدين على قيد الحياة.

يشار الى ان غولدن أُسِر في منطقة رفح في قطاع غزة في 1 أغسطس 2014، أثناء الحرب على غزة 2014

"ترجمة: مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني"