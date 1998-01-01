  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بموجب اتفاق سري مع امريكا .. السلطة تفرج عن المدان "عصام عقل"

الجمعة 18 يناير 2019 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بموجب اتفاق سري مع امريكا .. السلطة تفرج عن المدان "عصام عقل"



القدس المحتلة / سما /

 افرجت الاجهزة الامنية الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي عن المدان ببيع اراض في القدس المحتلة لجمعيات استيطانية عصام عقل.

وبحسب وسائل اعلام عبرية فان الإفراج عن عقل "53" عاما ، وهو مقدسي يحمل الهوية الإسرائيلية والجنسية الأميركي، جاء بموجب اتفاق سري توصلت له السلطة الفلسطينية، قبل يومين، مع الإدارة الأميركية.

واشارت إلى أن إدارة الرئيس ترامب وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، مارست ضغوطًا على أجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لإطلاق سراح عقل، الذي اعتقل بعد موجة احتجاجات نظمها مقدسيون، تنديدًا بعمليات تسريب عقارات وممتلكات فلسطينية للمستوطنين مقابل مبالغ مالية.

يذكر هنا ان عقل  "53" عاما من سكان بيت حنينا حكم من قبل محكمة فلسطينية قبل اسابيع بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة.



 

أخبار ذات صلة

مصالحة

امريكا: سنتابع تحسين الوضع بغزة بمساعدة السلطة واسرائيل عقب اتفاق المصالحة

موغريني - ارشيف

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

20180711070440

سلطات الاحتلال تفرج عن ركاب "الحرية 2 " و تبقي على القبطان

الجهاد الاسلامي

السلطات المصرية تفرج عن معتقلين من حركة "الجهاد الإسلامي"

صحيفة: "حماس" تسعى للحصول على إجماع بشأن "اتفاق متدرج للتهدئة"!

امريكا ترد على الرئيس عباس بعد وصفه لسفيرها بـ"ابن الكلب"

الأكثر قراءة اليوم

الزهار: صفحة فتح يجب أن تنتهي وقيادة معبر رفح التي شكلناها تقوم بترتيبات استلامه

"القسام" تعلن استشهاد أحد عناصرها إثر إصابته بـ"خطأ سلاح"

النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين

غدا: اسرائيل تحدد مصير المنحة القطرية وقلق دولي من تأخير تحويلها لغزة

"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

الاثنين المقبل : "اللجنة التنفيذية" تجتمع للتشاور حول ملف المصالحة

نفوق 4 أشبال في حديقة حيوان في رفح "بسبب البرد"

الأخبار الرئيسية

هدار غولدن

قناة عبرية: حماس اختطفت "هدار غولدن" عن طريق اسعاف وهو "مازال على قيد الحياة"

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤامرات"

497646M

الاحتلال يفجر منزل عائلة الاسير جبارين في يطا جنوب الخليل

مصدر في قيادة مسيرات العودة ل"سما": خطوات لتفويت الفرصة على الاحتلال الجمعة

الجيش الاسرائيلي

موقع عبري: الجيش الاسرائيلي يحذر جنوده من الظهور على حدود غزة