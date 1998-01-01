بموجب اتفاق سري مع امريكا .. السلطة تفرج عن المدان "عصام عقل"

القدس المحتلة / سما /

افرجت الاجهزة الامنية الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي عن المدان ببيع اراض في القدس المحتلة لجمعيات استيطانية عصام عقل.

وبحسب وسائل اعلام عبرية فان الإفراج عن عقل "53" عاما ، وهو مقدسي يحمل الهوية الإسرائيلية والجنسية الأميركي، جاء بموجب اتفاق سري توصلت له السلطة الفلسطينية، قبل يومين، مع الإدارة الأميركية.

واشارت إلى أن إدارة الرئيس ترامب وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، مارست ضغوطًا على أجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لإطلاق سراح عقل، الذي اعتقل بعد موجة احتجاجات نظمها مقدسيون، تنديدًا بعمليات تسريب عقارات وممتلكات فلسطينية للمستوطنين مقابل مبالغ مالية.

يذكر هنا ان عقل "53" عاما من سكان بيت حنينا حكم من قبل محكمة فلسطينية قبل اسابيع بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة.





