غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤامرات"

غزة / سما /

يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة :"الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤامرات من مسيرات العودة على طول حدود قطاع غزة.



و دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية الى المشاركة في جمعة:"الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤامرات" تأكيداً على استمرار مسيرات العودة وأهمية استعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.

ودعت المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية الى ضرورة تحمل مسؤولياتها في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والاطلاع على حقيقة الاوضاع الانسانية في قطاع غزة عن قرب وتشكيل اوسع دائرة ضغط بما يساهم في تقديم قادة الاحتلال لمحاكم دولية.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس لعام 2018 أكثر من 240 مواطناً وأصيب أكثر من 25 ألفاً بجراح مختلفة.