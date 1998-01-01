الاحتلال يفجر منزل عائلة الاسير جبارين في يطا جنوب الخليل

رام الله / سما /

فجرت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل عائلة الأسير الجريح خليل يوسف جبارين (17 عاما)، واندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال في محيط المنزل الكائن في منطقة رقعة بمدينة يطا جنوب الخليل .

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة المعتقل جبارين المؤلف من طابقين، واخرجت افراد العائلة الى العراء في البرد القارس، وزرعت مواد متفجرة في الدور الثاني من المبنى الذي يأوي ١٢ فردا ودمرته.

والشاب الجريح خليل الجبارين (17 عاما) اتهم بتنفذ عملية طعن في "عتصيون"، أسفرت عن مقتل مستوطن .