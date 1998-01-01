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مصدر في قيادة مسيرات العودة ل"سما": خطوات لتفويت الفرصة على الاحتلال الجمعة

الخميس 17 يناير 2019 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر في قيادة مسيرات العودة ل"سما": خطوات لتفويت الفرصة على الاحتلال الجمعة



غزة/سما/


أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اتخذت العديد من الإجراءات لضمان سلامة المشاركين في مسيرات الجمعة (١/٢٠)، والحفاظ على الطابع السلمي للمسيرات لقطع الطريق على محاولات الاحتلال استهداف المشاركين فيها. 
وقالت المصادر لوكالة "سما" بأن قوات الاحتلال تختلق مبررات واهية لتصعيد الأوضاع واستخدام العنف ضد المتظاهرين وتبرير ذلك للجهات المختلفة التي رعت تفاهمات الهدوء مقابل تخفيف الحصار. 
وأصدرت الهيئة توجيهات مشددة لكافة اللجان والوحدات العاملة في مخيمات العودة الخمسة بضرورة الالتزام والانضباط وتفويت الفرصة على جنود الاحتلال وقناصته. 
وأشارت إلى أن الهيئة طلبت توجيه المشاركين في المسيرات بالابتعاد عن نقاط الخطر والنقاط المكشوفة. 
المصادر أوضحت، أن الهيئة أعدت برامج فعاليات بعيدة عن السلك الفاصل لتجنب وقوع خسائر في صفوف المشاركين بالمسيرات.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة هي تعزيز فرق النظام في المخيمات، والحيلولة دون توجه المتظاهرين إلى نقاط جانبية بعيدة عن المخيمات.
جدير بالذكر أن جنود الاحتلال تعمدوا الأسبوع الماضي؛ استهداف فرق النظام التي تعمل على ضبط الوضع الميداني بمخيمات العودة الخمسة، وهو ما يكشف نواياهم التصعيدية للأوضاع.

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